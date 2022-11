NAVO-toetreding Finland en Zweden: geen groen licht uit Ankara, al stemt Zweeds parlement verstrengde antiterreurwetgeving

Het Zweedse parlement houdt volgende week een stemming om de grondwet te veranderen, om zo de strijd tegen het terrorisme op te voeren. Turkije stelt een strengere antiterreurwetgeving in Zweden al langer als voorwaarde om in te stemmen met een Zweeds lidmaatschap van de NAVO. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan had dinsdag een ontmoeting met de nieuwe Zweedse premier, Ulf Kristersson. Achteraf wilde Erdogan nog niet instemmen met de NAVO-uitbreiding naar Zweden en Finland.