Karim confronteert bendelid dat hem bijna doodstak: “Ik vergeef hem nooit, maar wens hem wel succes voor zijn toekomst”

Hij raakte in 2011 levensgevaarlijk gewond tijdens de dodelijke raid van de RAW13-bende in Torhout, maar nu móést slachtoffer Karim M’Hedhebi (48) voor zichzelf een van de daders in de ogen kijken. Opvallend genoeg net diegene die hem bijna doodstak. “Omdat hij als enige bendelid íéts van verantwoordelijkheid opnam.” Bij die ontmoeting drie weken geleden sprak hij zelfs even met de dader. “Ik vergeef hem nooit, maar er is wel een last van mijn schouders gevallen.”