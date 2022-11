Ze waren bang om uitgelachen te worden, maar hier dragen de vuilnismannen nu een helm: “Nadelen wegen niet op tegen de voordelen”

Het heeft wat overtuigingskracht gekost, maar de vuilnismannen van het Limburgse afvalverwerkingsbedrijf Veolia dragen nu allemaal een helm tijdens het werk. De reden waarom ze eerst wat weigerachtig stonden: ze waren bang om uitgelachen te worden.

Het bedrijf introduceerde de verplichte helm al in 2021. Vuilnisman Jan Schepers vond het meteen een goed initiatief, maar onaangenaam om dragen. “In de zomer is het niet leuk, maar het went wel.”

Volgens Schepers maakten de collega’s er in het begin wel een groter probleem van, uit schrik voor reacties. Maar Veolia kon de grote meerderheid toch overtuigen, bijvoorbeeld door het hele gezin een gratis fietshelm cadeau te doen.

“We weten dat een helm soms wat oncomfortabel is. Toch wegen de nadelen niet op tegen de voordelen”, zegt logistiek manager Renaat Nijs. Veolia is voorlopig het enige afvalverwerkend bedrijf dat de helm verplicht. Andere bedrijven in de sector zien er niet echt het nut van in.(nph)