Drie op de vier vleesbedrijven kunnen niet langer dan half jaar overleven: “Hét probleem: klant wil of kan extra kosten niet betalen”

“De hoge energieprijzen hebben een grote impact op onze sector omdat we zeer veel energie nodig hebben om de koude keten te bewaren”, zegt Michael Gore, gedelegeerd bestuurder van FEBEV. De organisatie polste bij 59 – ongeveer de helft – van de leden naar hun toekomstbeeld. Vijf procent daarvan zegt het zelfs maar enkele weken meer te rekken.

“Naast die hoge energieprijzen krijgen we ook te maken met de stijgende loonkosten, duurder verpakkingsmateriaal, hogere brandstofprijzen,... Maar hét probleem is dat onze klanten die extra kosten niet kunnen of willen betalen. Liefst 98 procent van de ondervraagde leden zegt de gestegen energiekosten niet of slechts gedeeltelijk te kunnen doorrekenen. Ze kunnen dat als bedrijf natuurlijk niet blijven absorberen. Het stopt ergens en voor verschillende is die dag heel nabij.”

“Wat we als oplossing zien? Extra steun van de overheid om onze bedrijven erdoor te trekken, stabiliteit van de energieprijzen voor onze sector. Ik weet dat dat een moeilijke is, elke sector heeft het moeilijk, maar het beleid zal toch iets moeten doen als we nog eten op ons bord willen.” (csn)