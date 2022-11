Geen bewijs dat hersendode Archie Battersbee (12) deelnam aan online challenge

Er is geen bewijs dat de 12-jarige Archie Battersbee deelnam aan een TikTok-challenge. Dat schrijven Britse media. Zijn moeder hield maandenlang vol dat de jongen geprobeerd had opzettelijk het bewustzijn te verliezen door deel te nemen aan zo’n online uitdaging. Uiteindelijk liep hij zware hersenschade op en besloten artsen de behandeling stop te zetten.

De twaalfjarige Britse Archie Battersee werd in april 2022 thuis bewusteloos gevonden door zijn mama. De jongen had een zwaar hersenletsel opgelopen en werd machinaal in leven gehouden. Artsen oordeelden dat de jongen “hersenstamdood” was en wilden daarom de behandeling stopzetten. Zijn ouders vochten maandenlang een juridische strijd uit om de behandeling van de jongen verder te zetten en de stekker niet uit te trekken. Maar in augustus verloren ze de laatste beroepsprocedure en op 13 september 2022 werd de jongen begraven.

Zijn mama, Hollie Dance, heeft altijd aangegeven dat ze dacht dat haar zoon had meegedaan aan een online uitdaging waarbij deelnemers opzettelijk het bewustzijn proberen te verliezen. Zijn moeder vond hem dan ook met een band om zijn hoofd. Ze vroeg een onderzoek om uit te wijzen in welke mate sociale media had bijgedragen aan de dood van haar zoon.

Uit de eerste vaststellingen binnen dat onderzoek blijkt nu dat de jongen zich die bewuste dag inderdaad had aangemeld op TikTok, maar de politie kon niet achterhalen welke filmpjes Archie precies had bekeken. Foto’s en video’s die op zijn telefoon werden gevonden, leverden geen bewijs dat Archie had deelgenomen aan de bewuste ‘blackout challenge’. De politie vond ook geen beelden van zijn eigen mogelijke poging. In plaats daarvan vonden agenten YouTube- en internetopzoekingen die verband hielden met zijn interesses, zoals mixed martial arts.

De politie deelde mee dat er wel een aantal berichten werden gevonden die Archie’s stemming op die bewuste dag weergeven. Die moeten nog verder geanalyseerd worden, maar “het is een sombere stemming waar we naar kijken, een zeer sombere stemming.”

(sgg)