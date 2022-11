Vrouw wordt bij het oversteken van drukke steenweg gegrepen door auto en overlijdt: “Het gebeurde vlak voor haar deur”

Het tragische ongeval gebeurde tijdens de drukke avondspits omstreeks 17.40 uur. Een vrouw, geboren in 1960, wou er de drukke Edingsesteenweg oversteken op het stuk tussen het Total-tankstation en de rotonde in Gooik. De vrouw woont er zelf langs de steenweg en wou van de pare huisnummers oversteken richting de onpare huisnummers. Daarbij werd ze vlak voor haar woning gegrepen door een aankomende auto.

Volgens getuigen blijkt dat de vrouw eerst enkele voertuigen in de richting van Asse heeft doorgelaten om dan over te steken. Daarbij had ze een voertuig uit de richting van Asse niet of te laat opgemerkt. De chauffeur van dat voertuig kon ook niet meer tijdig remmen waardoor het tot een aanrijding kwam.

Ziekenhuisbezoek

De hulpdiensten en een medisch urgentieteam kwamen nog ter plaatse om de vrouw de eerste zorgen te geven. De spoedarts heeft nog gedurende 20 minuten het slachtoffer proberen reanimeren maar ze overleed aan haar verwondingen. De politie kwam ter plaatse om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Het parket zou later op de avond ook nog een verkeersdeskundige sturen. Op de steenweg was tot laat op de avond enkel beurtelings verkeer mogelijk.

Uit de eerste vaststellingen zou alvast blijken dat er geen verzwarende omstandigheden in het spel zijn en dat het voertuig niet te snel zou hebben gereden. Volgens omstaanders zou het slachtoffer de straat hebben willen oversteken om naar haar overbuurvrouw te gaan. Vandaar zouden ze samen rijden naar het ziekenhuis waar de partner van het slachtoffer al gehospitaliseerd was.