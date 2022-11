Influencer ‘Ray Hushpuppi’ was vooral meester-fraudeur en moet luxeleventje nu ruilen voor kille cel

Hij dronk meer champagne dan water of koffie, vloog in zijn eigen vliegtuig de wereld rond en hield decadente etentjes in de duurste restaurants. Influencer ‘Ray Hushpuppi’, zijn echte naam is Ramon Abbas (40), pronkte net iets te graag met zijn rijkdom en dat is hem uiteindelijk ook fataal geworden. Hij is nu veroordeeld tot 11 jaar cel wegens grootschalige fraude.

“Abbas was een van de meest productieve witwassers ter wereld”, zei Don Alway, de adjunct-directeur van het FBI-kantoor in Los Angeles, in een verklaring.

Aanklagers zeggen dat influencer Abbas, die Nigeriaans is, samen een Canadese kompaan op grote schaal financiële misdrijven pleegde zoals cyberovervallen op banken. Verder hackten ze ook accounts om rekeningen leeg te maken en wasten op grote schaal geld wit.

Zo hielp Abbbas in 2019 bij het witwassen van 14,7 miljoen dollar, geld dat door Noord-Koreaanse hackers was gestolen van een bank in Malta.

Hij hielp ook bij het witwassen van miljoenen ponden die waren gestolen van een Brits bedrijf en erkende dat hij hielp iemand om in Qatar voor 15 miljoen dollar op te lichten. Ze gingen er zogezegd een school bouwen, zeggen federale aanklagers.

“Naar eigen zeggen heeft verdachte in slechts 18 maanden tijd 300 miljoen dollar witgewassen “, aldus de aanklagers.

Maar Abbas zijn liedje lijkt dus uitgezongen. Hij is maandag veroordeeld tot 135 maanden gevangenisstraf en moest hij 922.857 dollar teruggeven aan een advocatenkantoor dat werd opgelicht en 809.983 dollar aan een slachtoffer in Qatar.

Abbas, onder de naam Ray Hushpuppi, had meer dan 2 miljoen Instagram-volgers voordat hij in 2020 werd gearresteerd in Dubai in de Verenigde Arabische Emiraten. Zijn posts op sociale media lieten zien dat hij een luxeleven leidde, compleet met privéjets, peperdure auto’s en alle andere glamour en glitter die daarbij hoort. Dat werd hem uiteindelijk fataal. Het FBI, dat hem zocht, had de beelden gezien en spoorde hem op.