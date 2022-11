Midterms: Ex-woordvoerster van Trump Sarah Huckabee Sanders wordt gouverneur van Arkansas

Sanders won van haar Democratische uitdager Chris Jones en neemt zo de post over die haar vader Mike Huckabee tien jaar bekleedde (1996-2007).

Arkansas is een dieprode staat in het zuiden en de overwinning van de door Trump gesteunde Sanders was dan ook verwacht. In 2020 won Trump overtuigend in de staat, met 62,4 procent.

Sanders was tussen 2017 en 2019 woordvoerster van het Witte Huis en werd er in die tijd herhaaldelijk van beschuldigd foute of misleidende verklaringen te doen.