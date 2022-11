Overleden Red Bull-baas schonk als laatste geste al zijn werknemers een premie van 3.000 euro

Dietrich Mateschitz had bij zijn dood in oktober zowat de helft van de producent van energiedrankjes in handen. De baas van onder meer het Formule 1-team van Max Verstappen was met een geschat vermogen van 20 miljard euro de rijkste man van Oostenrijk. “Wat ik mooi aan hem vond, is dat hij nooit op de voorgrond wilde treden. Hij was een heel normaal, lief persoon. Als je iets van hem nodig had, dan stond hij voor je klaar”, verklaarde Verstappen in Nederlandse media, nadat de man op 78-jarige leeftijd was overleden aan kanker.

De firma, met haar hoofdkwartier in het Oostenrijkse Fuschl am See, telt zo’n 2.000 werknemers. Zij ontvingen in oktober bovenop hun loon een belastingvrije bonus van 3.000 euro. Dat bevestigt het bedrijf. De operatie kostte Red Bull ongeveer 6 miljoen euro. “Mateschitz zou dit hebben verordend voordat hij stierf”, vertelt een medewerker aan de krant Salzburger Nachrichten. “We zijn er uiteraard heel blij mee”, zegt de werknemer.