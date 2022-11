Amerikaanse luchthavendiensten vinden pistool verstopt in braadkip

Amerikaanse functionarissen hebben een vliegtuigpassagier betrapt die een vuurwapen probeerde te smokkelen in een rauwe kip.

Het pistool werd onderschept vooraleer de passagier op het vliegtuig geraakte in de luchthaven van Fort Lauderdale-Hollywood, in de staat Florida.

Beelden van de braadkip en het vuurwapen, dat ingepakt was in papier, werden gepost op Instagram door TSA (Transportation Security Administration), de dienst die verantwoordelijk is voor veiligheidsscreeningen op Amerikaanse luchthavens.

Het transport van vuurwapens is niet verboden door Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen, maar ze moeten in de ingecheckte bagage worden vervoerd in een afgesloten container.