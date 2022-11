De rode tsunami is maar een golfje geworden. De Republikeinen nemen hoogstwaarschijnlijk het Huis van Afgevaardigden over – maar vrij nipt. Enkele onheilspellend Trumpiaanse kandidaat-gouverneurs verliezen. En wie de Senaat controleert, weten we waarschijnlijk pas zeker na een ‘runoff’ in Georgia op 6 december.