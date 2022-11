HUIS VAN AFGEVAARDIGDEN. Pelosi herverkozen maar onder druk, ook complotdenkers mogen weer naar Washington

Tijdens de ‘midterm’-verkiezingen in de Verenigde Staten worden dinsdag alle 435 leden van het Huis van Afgevaardigden verkozen. Traditioneel verliest de partij van de zittende president zwaar bij tussentijdse verkiezingen, maar de ‘rode golf’ die de Republikeinen een grote meerderheid zou moeten opleveren, lijkt voorlopig alvast uit te blijven. Het is nog onduidelijk wie de meerderheid in het Huis pakt, maar er vielen alvast wel enkele opvallende uitslagen te noteren.

Leiders

De Democratische en Republikeinse leiders in het Huis Nancy Pelosi en Kevin McCarthy werden alvast herverkozen. Indien de Republikeinen het Huis binnenhalen – wat dus wordt verwacht – zal McCarthy waarschijnlijk de volgende ‘speaker’ worden. Verwacht wordt dat hij van heel dichtbij toezicht zal houden op het beleid van Joe Biden. Sowieso zal de president moeten terugvallen op grotendeels uitvoerende maatregelen, en zal hij niet meer kunnen vertrouwen op wetgeving om zijn agenda te realiseren.

Pelosi, de huidige voorzitster van het Huis, groeide doorheen de jaren uit tot één van de meest prominente figuren binnen haar partij, maar het wordt maar de vraag hoe haar politieke toekomst er zal uitzien als de Democraten het Huis verliezen. Volgens CNN zal Pelosi waarschijnlijk gevraagd worden om op te stappen als leider, als de Democraten de verkiezing verliezen.

Kevin McCarthy — © AP

Rechts-radicale kandidaten herverkozen

Ook Matt Gaetz en Marjorie Taylor Greene, twee van de meest uitgesproken rechts-radicale Republikeinse afgevaardigden, hebben zonder problemen hun herverkiezing in het Huis van Afgevaardigden gewonnen.

De herverkiezing van Greene komt helemaal verwacht, aangezien haar district een van de meest Republikeinse in het land is. Ze is een aanhanger van complottheorieën van QAnon, en promoot extreemrechtse en antisemitische complottheorieën. Het Huis van Afgevaardigden stemde haar vorig jaar uit verschillende commissies, vanwege het verspreiden van racistische en polariserende theorieën op sociale media.

Ook Matt Gaetz volgde steeds het discours van Donald Trump over frauduleuze verkiezingen, en verklaarde na de bestorming van het Capitool dat hij “trots was op het werk dat we verricht hebben” en dat hij zich “voor niets schaamde”. In 2021 raakte bekend dat Gaetz beschuldigd wordt van seksueel wangedrag, omdat hij een relatie zou hebben gehad met een 17-jarig meisje. Er loopt een federaal onderzoek naar hem, maar openbaar aanklagers hebben onlangs geadviseerd om hem niet aan te klagen. Gaetz ontkent alle beschuldigingen.

Lauren Boebert, de omstreden Republikeinse uit Colorado, moet opvallend genoeg wél vrezen voor haar herverkiezing: met bijna 80 procent van alle stemmen geteld, had ze drie procent achterstand op haar Democratische uitdager Adam Frisch.

Matt Gaetz — © AFP

Republikein wint zwaar gecontesteerd zitje in Virginia

Jen Kiggans, een lokale senator in Virginia, wint dan weer het zwaar gecontesteerde zitje voor het tweede district in haar staat. Een grote overwinning voor de Republikeinen in hun strijd voor de controle over het Huis, want Virginia geldt tegenwoordig als een ‘purple’ state, die zowel Democratisch als Republikeins kan kleuren. Zoals dus dat van de Democrate Elaine Luria, een lid van de onderzoekscommissie van het Huis over de bestorming van het Capitool.

De drie zetels die de Democraten in 2018 veroverden, lagen er dinsdag onder vuur. De twee andere Democratische zitjes blijven wel in handen van de Democraten, met de herverkiezing Abigail Spanberger en Jennifer Wexton.