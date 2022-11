Sean Penn leent Oscarbeeldje uit aan Oekraïense president Zelenski: “Geef het terug wanneer je wint”

Sean Penn (62) is voor de derde keer op bezoek in het door oorlog geplaagde Oekraïne. De acteur ontmoette president Zelenski in Kiev en gaf hem daar een van zijn twee Oscars. “Het is een symbolisch, onnozel ding”, aldus Penn die momenteel een documentaire draait in Oekraïne. “Als ik weet dat het hier is, zal ik me sterker voelen om te blijven strijden.” De Mystic River-acteur drukte de Oekraïense president op het hart dat hij de Oscar maar terug naar Malibu moet brengen “wanneer je wint”. Als dank kreeg hij de Orde van Verdienste van Zelenski.