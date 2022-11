Al jaren onder vuur, nu pas beslist: prinses Märtha Louise mag geen koninklijke taken meer uitoefenen

De Noorse prinses Märtha Louise (51) legt haar koninklijke taken neer. Ze doet dat om een “duidelijke scheidingslijn” te creëren tussen die koninklijke rol en haar private rol. Märtha Louise is de prinses die met engelen praat, en die er haar business van maakt om dat contact ook voor anderen te leggen. Maar het is voornamelijk iets anders dat haar positie in het koningshuis onmogelijk maakte.

“Was ik een jongen geweest, dan zou alles zoveel eenvoudiger zijn voor iedereen. Niemand wist wat ze met mij aan moesten. Ik was te veel.” Dat zei Märtha Louise drie jaar geleden in een interview met deze krant. Was ze als jongen geboren, ze zou de volgende monarch van Noorwegen worden. Die rol is nu weggelegd voor Hakon, haar jongere broer. Zij was gewoon prinses. Die titel mag ze nu ook behouden, heeft haar vader, koning Harald V van Noorwegen, beslist. Maar Märtha Louise zal vanaf nu geen officiële koninklijke taken meer vervullen. “Om een duidelijker onderscheid te maken tussen haar activiteiten en het Koninklijk Huis van Noorwegen”, zegt een statement van het paleis in Oslo.

LEES OOK. De prinses die praat met engelen en verloofd is met de sjamaan van Gwyneth Paltrow: “Velen hebben hekel aan haar gekregen” (+)

Koning Harald V en koningin Sonja. — © AFP

De koning neemt dus afstand van zijn dochter. Nochtans zijn die “activiteiten” van haar niet nieuw. Märtha Louise zegt al jaren dat ze met engelen en geesten kan communiceren. Ze schrijft er boeken over, geeft workshops en reist de wereld rond met lezingen. Ze richtte zelfs een engelenschool op. Oplichting, was in Noorwegen de veelgehoorde kritiek. En misbruik van haar koninklijke titel. Wel nieuw – sinds juni van dit jaar – is dat de prinses zich verloofd heeft met Durek Verrett (47), een Afro-Amerikaanse man die zichzelf omschrijft als een “sjamaan van de zesde generatie”, die naar eigen zeggen is opgestaan uit de doden, die meent dat kanker een keuze is en die de goeroe is van actrice Gwyneth Paltrow.

Het verliefde koppel. — © AFP

In haar eigen statement zegt Märtha Louise dit: “Na een periode waarin vele vragen werden gesteld bij mijn rol en die van mijn verloofde, heb ik beslist dat ik – tot nader order – geen officiële koninklijke taken meer zal uitoefenen. Ik neem deze beslissing in samenspraak met mijn ouders, de koning en de koningin, om rust te creëren rond het koningshuis.”

LEES OOK. Prinses Märtha Louise heeft zich verloofd met omstreden sjamaan Durek Verrett, maar hun relatie kende al veel ‘hobbels’ (+)

Amulet

De prinses is al sinds 2019 samen met Verrett, nadat ze in 2017 scheidde van Ari Behn, die de vader is van haar drie dochters en die enkele jaren geleden uit het leven stapte. Het lijken een aantal recente acties en uitspraken van de sjamaan te zijn die ervoor gezorgd hebben dat het Noorse paleis nu meer afstand neemt. Toen Verrett eerder dit jaar corona kreeg, wilde hij geen medische behandeling. Hij liet middels Instagram weten dat hij weer gezond werd dankzij zijn amulet. Dezelfde amulet die hij – in verschillende kleuren en met verschillende effecten – in zijn webshop verkoopt voor 220 euro per stuk.

Märtha Louise en Durek Verrett houden samen ook lezingen op hun tournee, getiteld “De prinses en de sjamaan”. Wat haar opnieuw kwam staan op de kritiek dat ze haar titel gebruikt voor commercieel gewin. Een peiling in september gaf aan dat nog maar dertien procent van de Noren vindt dat de prinses de koninklijke familie hoort te vertegenwoordigen bij officiële gelegenheden.