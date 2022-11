Geseinde twintiger klemgereden door politie na dolle achtervolging: “Hij raasde met 200 km per uur over snelweg”

Inspecteurs van politiezone Mechelen-Willebroek hebben zondagavond een gevluchte autobestuurder achtervolgd. De vluchter reed op sommige ogenblikken met meer dan 200 kilometer per uur. De bestuurder, een Albanees, kon uiteindelijk na een dolle en gevaarlijke rit in Groot-Bijgaarden klemgereden worden.

De lokale politie kreeg zondagavond omstreeks 19 uur via een melding op het ANPR-cameranetwerk van een geseind voertuig. “Bij aantreffen dienden de inzittende verhoord te worden over gepleegde feiten die enkele weken geleden zijn gepleegd in Mechelen-Zuid”, zegt Dirk Van de Sande, politiewoordvoerder Mechelen-Willebroek.

Een half uur na de melding kreeg een patrouillewagen het voertuig in het vizier toen de bestuurder het industriepark Mechelen-Zuid verliet en de autosnelweg E19 opreed, in de richting van Brussel.

Gevaarlijk rijgedrag

“Toen onze collega’s tijdens de achtervolging duidelijk maakten aan de bestuurder dat hij moest stoppen, ging die daar niet op in en gaf plankgas. De bestuurder voerde zijn snelheid op, waarbij geregeld het gaspedaal tot meer dan 200 kilometer per uur werd ingedrukt. De automobilist bracht tijdens de achtervolging door zijn rijgedrag ook andere bestuurder in gevaar. Zo ging hij ook geregeld van links naar rechts rijden en zelfs op de pechstrook”, legt de eerste hoofdinspecteur uit.

De vluchter raasde met hoge snelheden verder naar de Brusselse Ring en de E40 in de richting van Gent. In Groot-Bijgaarden reed de bestuurder de parking op, waar hij door de Mechelse politie-inspecteurs werd klemgereden.

De 23-jarige bestuurder van Albanese nationaliteit, zonder verblijfplaats in ons land, is gearresteerd en voor verder onderzoek overgebracht naar het commissariaat in Mechelen. De man is ter beschikking gesteld van het parket.