Oudste neergeschreven zin ooit ontdekt en die gaat over luizen

Onderzoekers hebben mogelijk de oudste neergeschreven zin, die ooit gevonden werd, ontdekt. Die gaat over het alledaagse fenomeen luizen en werd eigenlijk bij toeval ontdekt. Het zou de eerste volledige zin in het oudste alfabet ooit gaan. Dat schrijven de archeologen in een artikel in de Jerusalem Journal of Archaeology.

Bron: The Guardian, The Times of Israel

“Moge deze slagtand de luizen van het haar en de baard uitroeien.” Het is wellicht de oudste neergeschreven zin die ooit gevonden werd. De woorden staan op een ivorenkam die teruggevonden werd op de archeologische site van Lachis, een oude nederzetting op zo’n 44 kilometer van Jeruzalem. Volgens onderzoekers suggereert de kam dat mensen al duizenden jaren te maken krijgen met luizen en dat zelfs de rijksten op aarde er last van hadden. “De inscriptie is heel menselijk,” zei professor Yosef Garfinkel, een archeoloog aan de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem, die de opgravingen in Lachis leidde. “Je hebt een kam en op de kam staat de wens om luizen in het haar en de baard te vernietigen. Tegenwoordig hebben we al die sprays en moderne medicijnen en vergiften. Vroeger hadden ze die niet.”

De kam is slechts 3,5 centimeter op 2,5 centimeter groot en werd in 2017 al ontdekt op de site. Onderzoekers geloven dat de kam zo’n 1.700 jaar voor Christus gemaakt werd en onder een microscoop zijn nog steeds restjes van luizen te vinden. De archeologe Madeleine Mumcuoglu, die de restjes van die luizen vond, was degene die de graveringen opmerkte afgelopen jaar. Zij wou nog vlug een foto nemen met haar iPhone, nadat ze klaar was met de luizen. En toen ze de belichting scherp stelde, zag ze de letters. Ze liep er onmiddellijk mee naar haar collega, die bevestigde dat het wel degelijk om geschreven taal ging.

© AP

Nu hebben onderzoekers kunnen bevestigen dat het gaat om het Kanaänitisch schrift, het allereerste alfabet dat zo’n 3.800 jaar geleden uitgevonden werd. Op de kam staan 17 kleine tekens die samen zeven woorden vormen. “De inscriptie van de kam is geschreven in de stijl die kenmerkend was voor het allereerste stadium van de ontwikkeling van het alfabet”, vertelt epigraaf Daniel Vainstub, co-auteur van de studie, aan The Times of Israel. “De letters worden naar het einde van de eerste rij steeds kleiner en lager. En aan het eind van de tweede rij had de graveur blijkbaar geen ruimte meer voordat zijn woord klaar was, dus etste hij een letter onder de rij.”

Volgens hen is het de eerste keer dat er een volledig zin in het Kanaänitisch schrift teruggevonden werd.

De kam werd op de archeologische site van Lachis gevonden. — © AFP

