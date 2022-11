Bear Grylls leidde geheime missie om lichaam van schoonbroer Pippa Middleton op Mount Everest terug te vinden

Ex-militair, survival-expert en tv-persoonlijkheid Bear Grylls staat erom bekend geen uitdaging uit de weg te gaan. Hij maakte al tal van tv-programma’s en nam ook al verschillende bekendheden, waaronder ook voormalig president Barack Obama, mee de wildernis is. In 1998, op 23-jarige leeftijd, beklom Grylls ook Mount Everest. En dat deed hij nu opnieuw voor een geheime missie.

Een jaar nadat hij de top bereikte, ondernam ook Michael Matthews in 1999 dezelfde missie. Hij is de broer van James Matthews, die getrouwd is met Pippa Middleton, de zus van Kate Middleton, prinses van Wales.

Maar Matthews, destijds 22 jaar, kwam om in een ongeluk op de berg nadat hij de top bereikt had. Hij raakte zijn groep kwijt en stierf. Zijn lichaam werd nooit teruggevonden en zijn familie weet daardoor nog altijd niet wat er precies met hem gebeurd is. Zijn familie heeft al veel geld uitgegeven om te achterhalen wat er misliep tijdens de missie en heeft de gidsen al meermaals beschuldigd.

“We hebben een expeditie op de Everest gehad om te proberen het lichaam van de broer van een goede vriend, die de Everest beklom het jaar nadat ik er was, terug te vinden. We hebben het echt geprobeerd. We hadden het beste team ter wereld”, vertelde Grylls onlangs. “We hadden een team van ongeveer tien Nepalezen en een paar andere Westerse klimmers. We hebben één lichaam kunnen bergen. Het was niet van Michael, het was een Nepalese klimmer.”

James Matthews en Pippa Middleton (midden in beeld). — © AFP

(sgg)