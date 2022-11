KORT. Wie wint en wie verliest? Dit moet je weten over de midterms

Er werd reikhalzend naar uitgekeken, maar we zullen mogelijk nog even langer moeten reikhalzen: de uitslagen van de Amerikaanse ‘midterm’-verkiezingen zijn woensdagochtend nog niet definitief bekend. Dit weten we wel al.

Huis van Afgevaardigden

In het Huis van Afgevaardigden – waar alle 435 leden tweejaarlijks verkozen worden – ziet het er nog steeds naar uit dat de Republikeinen de meerderheid zullen overnemen van de Democraten. Al lijkt de gigantische ‘rode golf’ waarvan sprake voorlopig nog niet echt bewaarheid te worden, en zal die meerderheid dus vermoedelijk een stuk kleiner uitvallen dan men in het Republikeinse hoofdkwartier ongetwijfeld hoopte.

Zo wonnen de omstreden rechts-radicale Republikeinen Marjorie Taylor Greene en Matt Gaetz hun herverkiezing, maar moet Lauren Boebert, een even omstreden Republikeinse uit Colorado, opvallend genoeg wél vrezen voor haar herverkiezing.

Nancy Pelosi, de leider van de Democraten in het Huis, won haar verkiezing ook vlot, maar moet dan weer toch vrezen voor haar status als belangrijkste Democratische politica als haar partij de meerderheid in het Huis verliest.

Nancy Pelosi, Marjorie Taylor Greene en Alexandra Ocasio-Cortez werden herverkozen in het Huis van Afgevaardigden. — © AFP, AP

Senaat

Nog spannender is het in de Senaat, waar de Republikeinen een nettowinst van één zitje moesten boeken om de meerderheid over te nemen. Traditioneel verliest de partij van de president bij de tussentijdse verkiezingen, maar omdat er meer zittende Republikeinse dan Democratische senaatszitjes (om de twee jaar wordt in een roulatiesysteem één derde van de Senaat verkozen) verdeeld moeten worden, bestaat de kans dat de Democraten hun nipte meerderheid behouden.

Daarvoor moeten ze wel winnen in een aantal cruciale swing states, en dan kijken we uiteraard naar Pennsylvania, Georgia, Nevada, en Wisconsin. In Pennsylvania, de felst bevochten én duurste race van deze midterms, haalde de opvallende Democraat John Fetterman het weliswaar van de televisiefiguur Mehmet Oz, maar in de andere swing states is het voorlopig koffiedik kijken. In Arizona waren er problemen met de telcomputers, en suggereerde voormalig president Donald Trump al dat er “weer grootschalige fraude” gepleegd was.

En in Georgia zou het – als geen van beide kandidaten 50 procent haalt – zelfs kunnen komen tot een ‘run-off election’, en dan is het wachten tot december voor we weten wie dat belangrijke zitje binnenhaalt. Afhankelijk van de uitslagen in de andere staten, zou dat éne zitje zelfs kunnen beslissen over de meerderheid in de Senaat: belangrijk voor president Biden, wiens agenda met een volledig Republikeins Congres bijzonder moeilijk te realiseren zou worden.

John Fetterman (centraal) en J.D. Vance (rechts) mogen naar de Senaat, maar in een aantal ‘swing states’ – zoals het Georgia van Herschel Walker (links) – is het nog nagelbijten. — © AFP, AP, Reuters

Er werden tijdens deze midterms ook gouverneurs verkozen in 36 staten. Dat leverde een indrukwekkende zege op voor de Republikein Ron DeSantis in Florida. De gedoodverfde uitdager voor Donald Trump bij de Republikeinse voorverkiezingen voor het presidentschap in 2024 kreeg een geweldige boost, al leek met name Trump dat niet bepaald te kunnen appreciëren. De ex-president waarschuwde al dat DeSantis hem maar beter niets in de weg kon leggen, want “ik weet veel weinig flatterende dingen over Ron”.

Teleurstellingen waren er dan weer voor de Democratische opkomende sterren Stacey Abrams en Beto O’Rourke, in respectievelijk Georgia en Texas. Daar kregen de kwetsbare Republikeinse gouverneurs Brian Kemp en Greg Abbott toch een nieuwe ambtstermijn.