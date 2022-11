Groot WK-dorp in Weelde afgelast wegens “veel te weinig interesse”

Het WK-dorp zou in Weelde Depot komen, de voormalige NAVO-hallen, onder de naam “Bar Qatar”. De organisatie was in handen van tafeltennisclub TTK Turnhout, die in 2018 nog een fandorp in de openlucht verzorgde op de Grote Markt van Turnhout. Het plan was om twee reuzenschermen te plaatsen waarop bezoekers in de eerste plaats de wedstrijden van de Rode Duivels zouden kunnen bekijken. Daarnaast zou er randanimatie komen in de vorm van dj’s, foodtrucks en drankstandjes.

Twee weken voor de eerste wedstrijd, België-Canada, gooit de organisatie nu de handdoek in de ring vanwege een erg tegenvallende ticketverkoop. Als mogelijke oorzaak wordt de economische crisis genoemd, die ervoor zorgt dat bedrijven niet happig zijn om de voor het evenement erg belangrijke vip-tafels te reserveren. Maar de interesse voor het winterse WK valt in het algemeen tegen, klinkt het.

Wie al tickets kocht, krijgt die volledig terugbetaald, zegt de organisatie.