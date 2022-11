Na inval bij groenteteler: moeten we ons zorgen maken over “onverwoestbaar” tomatenvirus? “Ziekte verspreidt zich als een lopend vuurtje”

Rijkevorsel

Stoffels Tomaten in Rijkevorsel zou in samenwerking met een Nederlandse firma een verboden vaccin tegen een tomatenvirus hebben ontwikkeld – al ontkent het bedrijf dat zelf. Het vaccin zou een milde variant bevatten, maar dat was genoeg om alarmbellen te doen afgaan. “Je hebt maar een paar deeltjes van het Tomato Brown Rugose Fruit Virus nodig om een nieuwe infectiegolf in gang te zetten”, legt hoogleraar ecologische plantvirologie René van der Vlugt uit. “En raak er dan maar eens van af.”