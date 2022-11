Italië moet “Europese verplichtingen nakomen”, zegt Frankrijk over gestrande migranten

“Het schip bevindt zich momenteel in Italiaanse territoriale wateren. Daar gelden Europese regels, waarmee Italië - in feite de eerste begunstigde van het Europese financiële steunpakket - heeft ingestemd”, zo herinnerde Véran Rome. “De huidige attitude van de Italiaanse regering, zeker de weigerachtige houding om het schip te laten aanmeren, is onaanvaardbaar”, voegde hij eraan toe.

Momenteel zit de Ocean Viking, met 234 geredde personen aan boord, vast op de Middellandse Zee. Het krijgt (nog) geen toestemming van de Italiaanse autoriteiten om aan te meren. Afgelopen zondag mocht Humanity 1, een reddingsschip onder Duitse vlag, wel aanmeren in Catania. Aan boord zaten 144 mensen, voornamelijk vrouwen en minderjarigen. Ook het Noorse schip Geo Barents, met 357 vluchtelingen, kreeg zondag toestemming om aan land te gaan.

Maar de Italiaanse regering hield het been stijf voor de Ocean Viking en weigerde wel meer dan dertig verzoeken om aan te meren. Frankrijk kondigde aan dat het ngo-schip mag aanmeren in de haven van Marseille. Naar verwachting zal het schip van de ngo SOS Humanity er tijdens de nacht van woensdag op donderdag of donderdag tijdens de dag aankomen.

Grenzen verdedigen

“De burgers hebben ons gevraagd om de Italiaanse grenzen te verdedigen. Deze regering zal niet terugkomen op haar belofte”, aldus de Italiaanse premier Giorgia Meloni.

De nieuwe regering van Italië, de meest rechtse sinds de Tweede Wereldoorlog, heeft beloofd migranten hard aan te pakken. Minister van Binnenlandse Zaken Matteo Piantedos zei recentelijk dat op zee geredde migranten de verantwoordelijkheid zijn van de staat onder wiens vlag de boten varen.