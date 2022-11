Nederlanders in Malaga opgepakt omdat ze hun baby van zes maanden achterlieten in hotelkamer en op restaurant gingen

Een Nederlands koppel dat op vakantie was in Malaga, is gearresteerd door Spaanse agenten na een melding dat ze hun zes maanden oude baby moederziel alleen in hun hotelkamer hadden achtergelaten.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten niet op de hoogte te zijn van de kwestie, het heeft geen verzoek om consulaire bijstand gekregen. “Als we dat alsnog ontvangen, zullen we die verlenen”, laat een woordvoerder weten aan De Telegraaf. Voor Nederlandse verdachten in het buitenland is het niet verplicht bijstand van Buitenlandse Zaken te vragen.

Toen personeel erachter kwam dat de baby alleen op de kamer was, werd de politie ingeschakeld, meldt onder andere de Spaanse krant El Debate. Daarop werd meteen een onderzoek ingesteld. Al snel werd duidelijk dat de twee Nederlanders naar een restaurant in het centrum van de stad waren gegaan. Hun baby was al die tijd alleen in de hotelkamer.

Misdrijf

De ouders hadden een babyfoon met beeld in hun accommodatie geplaatst om zo hun zoon van een half jaar oud in de gaten te kunnen houden. De twee zijn gearresteerd als verdachten van een misdrijf.

De verdenking luidt het in de steek laten van een minderjarige, bevestigde de politie in verschillende media. Agenten die waren ingeschakeld door een werknemer van het hotel, troffen al snel de verlaten baby aan. Het gerecht bepaalt verder wat er met de twee gaat gebeuren