Vader en baby van 4 maanden overleden na botsing op E40, ook moeder is er erg aan toe

Het ongeval gebeurde maandagnamiddag omstreeks 15.30 uur, ter hoogte van Evere. Nadat een wagen in panne was gevallen, probeerde de bestuurder opnieuw de snelheid op te voeren. Op dat ogenblik werd het voertuig aangereden door een achterligger. De bestuurder van een van de voertuigen raakte lichtgewond.

In de andere auto bevonden zich vier inzittenden uit het Brusselse, allen van Afrikaanse origine die minder dan tien jaar in ons land verbleven. Ze werden voor verzorging overgebracht naar het Universitair ziekenhuis Sint-Lukas en het Delta ziekenhuis. Een man, de vader van het gezin, is nog diezelfde dag overleden, en ook de jongste baby is om het leven gekomen. De moeder van het gezin is hersendood. Een kind van anderhalf jaar oud raakte gewond. Een derde kind van drie jaar oud bevond zich op school en is daardoor ontsnapt aan het ongeval.