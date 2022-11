Striktere stikstofregels, een strenger mestactieplan. De boeren zijn boos en ­komen in opstand. “Maar de boeren­organisaties weten al jaren dat die plannen eraan komen”, zegt professor Wannes Keulemans, een scherpe waarnemer van het landbouw­beleid. Met een al even scherpe mening over rood vlees en bioboerderijen.