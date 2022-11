Pijnlijk ontwaken: Nederlandse autorijleraar merkt dat zijn lesauto gestolen is

Een Nederlandse autorijleraar zit met de handen in het haar nadat zijn enige leswagen gestolen is. “Het is klote, je verwacht dit helemaal niet”, zegt hij aan RTL.

Danny Fermont leidt sinds 2013 beginnende bestuurders op in zijn rijschool in de stad Roermond, in de Nederlandse provincie Limburg. “Vroeger had ik meerdere auto’s, maar aangezien ik geen vakman kon vinden die ook goed met mensen om kon gaan, besloot ik om met één auto verder te gaan.”

Nu dat voertuig ontvreemd is, blijft Danny werkloos achter. “Ik moet dertig dagen wachten op de verzekering, om te kijken of mijn auto dan weer terecht is.” Als hij deze maand les wil geven zal hij een auto moeten huren. Zijn verzekeraar wil 25 euro per dag betalen maar dat volstaat niet, zegt de man. “Het zijn al moeilijke tijden om rond te komen.” Hij hoopt dat zijn lesauto alsnog ergens opduikt.