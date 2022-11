Trucker wordt onwel en richt enorme ravage in voortuinen aan: chauffeur kritiek, pas verkochte Porsche vernield

In de Groenestraat in Handzame (Kortemark) is woensdag rond 11.30 uur een zeer zwaar ongeval gebeurd. Een 53-jarige vrachtwagenchauffeur van een transportfirma reed op de baan richting het kruispunt en werd vermoedelijk plots onwel. De man verloor het bewustzijn, waarna de stuurloze vrachtwagen met oplegger een ware ravage aanrichtte. De chauffeur werd in kritieke toestand afgevoerd, maar verder raakte niemand gewond.

De vrachtwagen met oplegger ging links van de weg en schampte eerst een verlichtingspaal. Het gevaarte denderde daarna door een eerste voortuin, ramde een geparkeerde wagen die tegen de gevel van de buren gekatapulteerd werd, reed vervolgens door een tweede voortuin en daarna door nog een derde voortuin. De vrachtwagen nam in zijn vlucht ook allerlei omheiningen, brievenbussen, paaltjes en straatmeubilair mee.

Tot slot ramde het voertuig nog een geparkeerde Porsche aan een derde woning, en sleurde die Porsche mee tot aan een bouwvallige schuur. Daarna reed de vrachtwagen dwars door de schuur heen, en kwam hij in de schuur tot stilstand. De schuur is bijna volledig ingestort en de bestuurder zat bewusteloos in zijn cabine. Buurtbewoners die de enorme klap hoorden, schoten meteen te hulp, maar kregen de man niet uit zijn cabine.

Chauffeur kritiek

“Toen wij aankwamen, zat de man bewusteloos achter het stuur”, zegt brandweerkapitein Lode De Keyser. “Wij konden hem vrij snel uit de cabine halen, waarna een toegesnelde MUG-arts hem de medische zorgen toediende. Zelf staan we in voor het opruimen van de vele brokstukken en het stabiliseren van de schuur. Wellicht zal één van de woningen, waartegen de auto is beland, gecontroleerd moeten worden op stabiliteit aangezien de gevel gescheurd is.” (Lees verder onder de foto)

De vrachtwagen liet een spoor van vernieling achter. — © jhm

Het gaat om een 53-jarige vrachtwagenchauffeur uit Nieuwpoort die voor een transportfirma uit Kortemark reed. Hij werd ter plaatse door de hulpdiensten gereanimeerd en werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Hij verkeert volgens de eerste info in die toestand omdat hij onwel werd, en niet door het ongeval.

Schoolkinderen

“Gelukkig gebeurde het net voordat de school gedaan was. Ik was net mijn 8-jarige kleinzoon Remi gaan ophalen en kwam terug toen het ongeval net gebeurd was”, zegt Katleen Debusschere (62), de eigenares van de Porsche. “Toen we aankwamen, riep mijn kleinzoon dat de Porsche verdwenen was en dat er een enorme ravage was. We stapten uit en zagen de auto volledig verhakkeld tegen de schuur liggen. Ook de ravage in de voortuin is heel groot.” (Lees verder onder de foto)

Katleen Debusschere en haar kleinzoon Remi bij de verhakkelde Porsche. — © jhm

De Porsche van Kathleen was net verkocht en zou volgende week naar de nieuwe eigenaar gaan. “Gelukkig blijft het voor ons bij materiële schade. Het eerste wat we dachten, was dat het veel erger kon afgelopen zijn. Moest dit 5 à 10 minuten later gebeurd zijn, dan waren op deze plek een rij schoolkinderen en tal van fietsertjes gepasseerd. Ik mag er niet aan denken wat er gebeurd zou zijn als het ongeval toen had plaatsgevonden. We leven enorm mee met de vrachtwagenchauffeur en hopen dat hij erdoor komt”, vertelde de buurtbewoonster nog.

De Kortemarkse burgemeester Karolien Damman is ook ter plaatse om bijstand te verlenen waar nodig. De Groenestraat is deels terug vrijgegeven, maar de opruimwerken zullen nog lange tijd duren.