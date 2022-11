Ons land heeft straks enige fabriek in Europa waar satellieten van lopende band rollen: “Makkelijker dan smartphone maken”

Nog dik twee jaar en Charleroi zal niet langer bekendstaan om zijn grauwe grijsheid, maar als een pareltje van technologisch vernuft. Aerospacelab, 100 procent Belgisch, zal er eind 2024 een megafactory in gebruik nemen waar een klein half jaar later satellieten van de lopende band zullen rollen. Nooit gezien, toch zeker niet in Europa. “Satellieten zijn booming business”, zegt CEO en oprichter Benoît Deper.