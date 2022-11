Pro-Russisch hoofd van Cherson sterft in auto-ongeval: beide zijden waren hem liever kwijt dan rijk

Kirill Stremousov (45), het door Rusland geïnstalleerde plaatsvervangend hoofd van de Oekraïense regio Cherson, is woensdag omgekomen bij een auto-ongeluk. Dat meldden Russische staatspersbureaus en schrijft Reuters. Wat er precies gebeurd is, is niet duidelijk. Maar de man was aan beide zijden van het conflict niet bepaald populair.

De precieze omstandigheden waarin Stremousov overleed, zijn momenteel nog niet duidelijk. Er is sprake van een auto-ongeval, maar meer details werden niet vrijgegeven. Zijn dood wordt wel bevestigd door de lokale Russische autoriteiten en ook door staatsmedia, waaronder TASS. Maar één ding is duidelijk: aan beide zijden waren ze de man liever kwijt dan rijk.

Stremousov was een van de meest prominente publieke gezichten van de Russische bezetting van Oekraïne. Nadat Cherson als één van de eerste Oekraïense steden in handen van de Russen viel, werd Stremousov er het hoofd van de burgerlijke en militaire administratie. Hij ambieerde als pro-Russische gangmaker eerder al een politieke carrière, maar faalde bij de verkiezingen. Hij haalde amper 1,7 procent van de stemmen.

Maar ook voor de oorlog was hij al berucht. Zo haalde hij in 2017 al eens de internationale krantenkoppen. Hij postte toen een video op YouTube waarin hij zijn vier jaar oude dochter rond zijn hoofd zwierde, terwijl hij haar aan één been vasthield. Stremousov zei dat hij de “botten van zijn kind kon horen knappen” en beweerde dat de bizarre praktijk haar “een goed gevoel geeft”. Hij zei tegen de camera ook dat “haar bloed er sneller door stroomt.”

Nazi’s en het eten van kinderen

In april van dit jaar, toen hij de macht in de regio overnam, liet hij weten dat Cherson nooit meer tot Oekraïne zou behoren. “Oekraïne is het verleden. Rusland is hier voor altijd”, klonk het.

Op sociale media deelde hij de afgelopen maanden bijna dagelijks updates over de situatie in Cherson en gebruikte daarbij steeds pro-Russische retoriek en propaganda. Onlangs deelde hij nog een bizarre video op Telegram waarin hij zei dat zowat heel de wereld bij Rusland hoort. “Gauw zullen er overal ter wereld referenda voor hereniging met Rusland georganiseerd worden. Dit, broeders, is geen fictie, dit is de realiteit. Ik vraag aan jullie om deze video maximaal te delen met de wereld.”

“Oekraïeners zijn bereid onze kinderen op te eten”

In zijn vele video’s omschreef hij Oekraïners ook steevast als “nazi’s” en zei hij zo’n twee maanden geleden zelfs dat Oekraïners “bereid zijn te doden en onze kinderen op te eten.” Hij was ook degene die enkele dagen geleden burgers nogmaals opriep om te evacueren uit de Cherson-regio en de westelijke oever van de Dnipro te verlaten vanwege “verhoogd militair gevaar.” Een evacuatie die door het Westen eerder gezien wordt als een gedwongen deportatie.

Kritiek op Rusland

Voor zijn radicale standpunten wordt hij door Kiev gezocht voor landverraad, maar ook bij de Russen maakte hij zich niet al te populair. In juli haalde hij zwaar uit naar de Russische defensieminister Sergej Sjojgoe, nadat Oekraïne een succesvol tegenoffensief had gelanceerd in de regio. Dat was volgens hem de schuld van “incompetente (Russische, red.) militaire leiders.”

“Velen zeggen dat de minister van Defensie (Sergej Sjojgoe, red.), die deze gang van zaken heeft toegelaten, zichzelf, als officier, zou kunnen doodschieten”, zei hij. “Maar, weet je, het woord ‘officier’ is voor velen een onbegrijpelijk woord.” Het ministerie van Defensie bestond volgens hem uit “ministers, middelmatige en corrupte generaals en plunderaars.”

Sjojgoe, een goede vriend van president Poetin, reageerde destijds niet op de uitspraken van Stremousov. De pro-Russische Oekraïner zei daarna wel dat hij geloofde dat Moskou de problemen zo snel mogelijk zou oplossen. “We zullen het oplossen. We zullen orde op zaken stellen en geloof me, alles zal onder onze volledige controle zijn.”

