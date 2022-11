Maurits Jonckheere, helft van oudste echtpaar van het land, op 102-jarige leeftijd overleden

Op een zucht van zijn tachtigste huwelijksverjaardag is Maurits Jonckheere afgelopen vrijdag in het ziekenhuis overleden. De Zedelgemnaar, die sinds twee jaar in een Oostkampse serviceflat woonde, werd 102 jaar oud. Maurits en zijn 100-jarige echtgenote Elza Damme waren het oudste en langst gehuwde echtpaar van het land.

Maurits werd geboren op 4 augustus 1920 in Jabbeke. Samen met vijf broers en drie zussen groeide hij op in Snellegem. Op 5 december 1942 - in volle oorlogstijd - stapte hij in het huwelijksbootje met Elza Damme. Dat gebeurde in de fabriekskapel van Flandria, de befaamde fietsen- en bromfietsenfabriek van de familie Claeys in Zedelgem. Maurits en Elza hadden elkaar daar leren kennen op de werkvloer.

Zonder stress

Maurits en Elza verhuisden enkele jaren na de oorlog naar een woning in de Magerhillestraat in Zedelgem waar ze liefst 71 jaar lang lief en leed deelden. Pas in 2020 verhuisde het kranige koppel naar een serviceflat in woonzorgcentrum Sint-Jozef in Oostkamp. “In de namiddag leggen we een kaartje en ’s avonds kijken we graag naar Blokken”, vertelden ze daar eerder over. “Om mee te zijn met de actualiteit lezen we elke ochtend het Nieuwsblad.”

LEES OOK. Elza (99) en Maurits (101), oudste echtpaar van het land, zijn 79 jaar getrouwd

Wat het geheim was van hun onverwoestbare huwelijksgeluk? “We hebben altijd rustig geleefd, zonder stress. Elza heeft ook altijd zelf gekookt met verse groenten uit de tuin. Ons levensmotto is altijd positief zijn en genieten van de kleine dingen”, klonk het.

Elza en Maurits kregen twee dochters: Betty en Karin. Hun nageslacht telt drie klein- en twee achterkleinkinderen. Op 23 april vierde Elza haar honderdste verjaardag aan de zijde van Maurits en zag hiermee haar grootste wens in vervulling gaan. Op 5 december zou het koppel zijn tachtigste - eiken - huwelijksverjaardag vieren.

LEES OOK. Elza ziet ‘grootste wens’ in vervulling gaan met 100ste verjaardag aan zijde van haar man Maurits (101): “We genieten van de kleine dingen”

Maurits verbleef al veertien dagen in het AZ Sint-Lucas in Brugge door een opstoot van wondroos. “Papa is heel vredig vertrokken”, vertelt dochter Betty. “Hij heeft een heel mooi leven gehad en was voldaan. De laatste tijd was hij wat kortademig en was hij meer bezig met het einde. Na een huwelijk van bijna tachtig jaar alleen achterblijven is natuurlijk heel lastig voor mama. Ze blijft trouwens in haar serviceflat wonen.”

Met een huwelijk van 79 jaar en 335 dagen waren Maurits en Elza het langst gehuwde koppel van het land. Het vorige “record” stond op naam van Maurits Breynaert en Florentina Gyssels met een huwelijk van 79 jaar en 251 dagen.

Het afscheid van Maurits vindt plaats komende zaterdag om 10 uur in de aula van het funerarium Verkerke in Zedelgem. Daarna krijgt hij zijn laatste rustplaats op begraafplaats De Warande in Oostkamp.