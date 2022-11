Je kan hem van je telefoon verwijderen: einde verhaal voor de Coronalert-app

Na twee jaar trekt de overheid de stekker uit de Coronalert-app. De toepassing zal binnenkort verdwijnen uit de appwinkels van Google en Apple. Gebruikers mogen de app verwijderen van hun smartphone. Of het nut heeft gehad, werd nooit bewezen. “Toch is het voor veel mensen een hulpmiddel geweest”, zegt ontwikkelaar en hoogleraar Bart Preneel (KU Leuven)

Tijdens de pandemie moest Coronalert ons waarschuwen als we in contact waren geweest met iemand die positief had getest op het coronavirus. De app was een extra hulp voor het klassieke contactonderzoek. Samen moesten ze de verspreiding van het virus zo snel mogelijk indammen. Of de app daartoe heeft bijgedragen valt te betwijfelen. Het werd gedownload door 4 miljoen mensen en had op het eind nog 800.000 actieve gebruikers. Om echt gezondheidswinst te boeken hadden die cijfers veel hoger moeten liggen.

Maar dat maakt van Coronalert geen slag in het water, vindt professor Bart Preneel. “Het had een bescheiden, maar niet te verwaarlozen bijdrage. Via de app hebben 120.000 mensen anderen verwittigd dat ze een hoog-risicocontact hebben gehad. Ruim een half miljoen mensen werden gewaarschuwd met een rood scherm. Voor hen is het toch een hulpmiddel geweest.”

De ontwikkeling, uitrol en het onderhoud van de contactopsporingsapp heeft tussen de 2 à 3 miljoen euro gekost. Ter vergelijking: op het hoogtepunt van de pandemie stroomde er 3 miljoen euro per dag naar PCR-testen.

Heropstart?

De manuele contactopsporing is al een tijdje geleden stopgezet. Coronalert werd nog draaiende gehouden voor de herstgolf, die inmiddels achter de rug is. “Doordat er bijna niet meer getest wordt met PCR, verliest de app zijn nut”, zegt Preneel. Hij toont begrip voor het besluit om de toepassing offline te halen.

Indien nodig kan Coronalert weer opgestart worden. De toepassing kan in een tweetal weken weer operationeel gemaakt worden. Een eventuele heropstart zou 50.000 euro kosten.