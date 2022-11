Te zwart, te oud, te ‘moeilijk’, en zelfs corona zit er voor iets tussen: waarom onze dierenasielen voller zitten dan ooit

We kopen ze massaal, maar we dumpen ze ook massaal. Gevolg: vorig jaar logeerden 48.000 beestjes in onze asielen, meer dan ooit. Omdat we ons lieten verleiden in corona, omdat we onze energierekening niet meer betaald krijgen, of omdat onze kat niet in het kleurenpalet van onze living past. Asiel-zorgers vertellen. “Onlangs kregen we zelfs een raskat binnen. Als ze die al dumpen, is het ver gekomen.”