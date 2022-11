Een foto van het slachtoffer die haar het best typeert: altijd op stap met haar man en in de weer voor dieren. — © rr

Gooik

Het zware ongeval dinsdagavond op de Edingsesteenweg in Gooik heeft het leven gekost aan de 62-jarige Ann. Zij stak er voor haar deur de drukke steenweg over om met een buurvrouw naar het ziekenhuis te rijden waar haar man gehospitaliseerd was. De buren reageren geschokt. “Ze stonden altijd klaar om te helpen.”