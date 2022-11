Dertien mensen naar rechtbank verwezen na geplande aanslag op Macron met keramiek mes

De antiterreurrechters die belast zijn met het onderzoek naar de extreemrechtse groep ‘Barjols’, beslisten dat de elf mannen en twee vrouwen in Parijs berecht moeten worden wegens bendevorming met het oog op de voorbereiding van terreurdaden. Het proces is voor tussen 17 januari en 2 februari gepland.

Het gerechtelijk onderzoek werd geopend kort na de arrestatie op 6 november 2018 van verscheidene sympathisanten van radicaal-rechts. In een gesprek dat door de politie afgeluisterd werd, had een gepensioneerde man, Jean-Pierre Bouyer, het idee geopperd Macron aan te vallen met een mes in keramiek, dat niet gedetecteerd kon worden bij de veiligheidscontroles. In een voertuig waarmee hij naar het departement Moselle reed, werd een dolk in een etui ontdekt. De president was toen in het oosten van Frankrijk voor de honderdste verjaardag van het einde van de Eerste Wereldoorlog.