Midtermverkiezingen draaien onverwacht uit op spannende strijd: de uitslag staat nog niet vast, deze conclusies wel

De midtermverkiezingen in de VS hebben voor een verrassing van formaat gezorgd. De Democraten zouden een ongeziene rammeling krijgen, de Republikeinen waren al zegezeker. Het zou de saaiste verkiezingsavond sinds lang worden. Het gebeurde allemaal niet. Zowel in de race om het Huis als de Senaat was donderdagavond nog niets definitief beslist. Toch zijn er op basis van de resultaten enkele opmerkelijke conclusies te trekken.