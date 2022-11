Woning kopen in Brussel wordt goedkoper met dank aan verlaging registratierechten

Concreet wijzigt het ‘abattement’, of de korting op de Brusselse registratierechten. Die korting zal gelden op een eerste schijf van 200.000 in plaats van 175.000 euro. Er komt ook een bijkomende korting voor wie de woning grondig renoveert op energievlak: per sprong van energieklasse wordt 25.000 euro extra vrijgesteld van registratierechten. Tot slot trekt het Brusselse Gewest het plafond om in aanmerking te komen voor het abattement op van 500.000 tot 600.000 euro.

Het ontwerp van ordonnantie van minister van Financiën Sven Gatz kreeg woensdag groen licht van de plenaire vergadering van het Brussels Parlement. De meerderheid stemde voor, de oppositie onthield zich met uitzondering van de N-VA, die tegen stemde.

Volgens Gatz kost de hervorming alles samen 30 à 40 miljoen euro, maar is de maatregel budgetneutraal door de stijgende inkomsten van de registratierechten. Het bedrag wordt daarom niet in de begroting ingeschreven.

Brusselaars die van het abattement willen genieten moeten zich binnen de twee jaar vestigen in het pand in kwestie. Voor de aanvragers van het abattement voor energierenovaties is dat binnen de vijf jaar.