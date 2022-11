Qatarese ambassadeur WK betreurt uitspraak over homoseksualiteit: “Uit context getrokken”

Er is veel kritiek op de intolerantie voor homoseksualiteit in Qatar. — © AP

“Het spijt me dat wat ik zei uit de context is gehaald. Onze religie en aard is niet om te beledigen”, schreef Khalid Salman op Twitter. “Iedereen is welkom in Qatar, maar onze religie en onze cultuur zullen niet veranderen voor het kampioenschap.”

“Tijdens het WK gaat er veel gebeuren hier in het land. Laten we het hebben over homo’s (...). Het belangrijkste is dat iedereen zal accepteren dat ze hier komen, maar ze zullen onze regels moeten aanvaarden”, zei de voormalige Qatarese international, die verantwoordelijk is voor de promotie van het WK, in een dinsdagavond uitgezonden interview met de Duitse publieke zender ZDF.