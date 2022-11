Waar wekenlang over werd gespeculeerd, is nu een feit: de Russen trekken zich terug uit de zuidelijke stad Cherson. Ernstig gezichtsverlies voor Poetin en co. Is dit een keerpunt in de oorlog? Majoor en militair historicus Tom Simoens geeft duiding. “Het strafste is dat Zelenski had aangekondigd voor de winter Cherson in te nemen, en dat is nog gelukt ook.”