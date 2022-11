Ron DeSantis wint overtuigend in midterms, Trump waarschuwt hem geen presidentskandidaat te worden

Rond 2 uur Belgische tijd, toen de media voorspelden dat DeSantis zou winnen, had hij een voorsprong van 16 procent. Ex-president Donald Trump won twee jaar geleden maar met iets meer dan 3 procent in de ‘swing state’. DeSantis zou ook als eerste Republikeinse gouverneur in twee decennia Miami-Dade County binnenhalen. De overwinning van DeSantis wordt dus gezien als een grote overwinning voor de Republikeinen. In 2018 won hij nog nipt het gouverneurschap, nu lag hij in peilingen steeds ver voor op de Democratische Charlie Crist.

“Niet zo flatterende dingen vertellen”

Nu DeSantis zijn tweede termijn als gouverneur binnen heeft, mag hij uitkijken naar 2024. Hij wordt namelijk gezien als een mogelijke Republikeinse presidentskandidaat die het van Donald Trump kan halen. Trump zei dat hij voor de herverkiezing van DeSantis als gouverneur had gestemd, maar waarschuwde hem dinsdag op Fox News nog voor zijn kandidatuur voor het presidentschap: hij zei dat hij “dingen kan vertellen die niet zo vleiend zijn” over DeSantis. Nadien zei Trump nogmaals dat hij “niet zeker is” of DeSantis zich kandidaat zou willen stellen, dat hij “zichzelf heel erg pijn zou kunnen doen” en “de basis het niet leuk zou vinden”. “Als hij zich toch kandidaat stelt, zal ik je dingen over hem vertellen die niet zo flatterend zullen zijn. Ik weet meer over hem dan gelijk wie, behalve misschien zijn vrouw, die eigenlijk zijn campagne runt”, zei hij tegen reporters.

DeSantis positioneert zich aan de rechterkant van de Republikeinse partij. Vorige week nog besliste hij dat jongeren onder de 18 jaar in zijn staat geen medische hulp meer kunnen krijgen voor een medische geslachtsaanpassing. Hij is echter minder excentriek en controversieel als Trump, en zou dus een goede kandidaat zijn om de rechtse kiezers te overtuigen en ondertussen een stap opzij te zetten van de ‘Trumpismen’.