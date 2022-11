Vrouwendag, is dat eigenlijk nog nodig? Laat staan twee keer per jaar? Awel ja, het is nog nodig. En het kan zeker geen kwaad, twee keer per jaar. Vier vrouwen nemen het woord, en leggen uit waarom we vrijdag de 51ste keer Nationale Vrouwendag vieren, en waarom dat wellicht niet de laatste editie wordt.