Vijf mannen die in september werden gearresteerd na een inbraak in Zandhoven, blijken nu gelinkt te kunnen worden aan maar liefst zestien home-invasions. Telkens gingen de daders bijzonder gewelddadig tewerk. In politiemiddens stonden ze bekend als de “hockeystickbende”, naar een van de wapens waarmee slachtoffers werden bedreigd.