Ex-CD&V’er veroordeeld voor Facebookpost: “De beste jood is nog altijd een dode jood”

Hassan Aarab was lange tijd districtsraadlid voor CD&V in Deurne. — © Jan Van der Perre

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Hassan Aarab (52), voormalig CD&V-districtsraadslid in Deurne, veroordeeld tot zes maanden cel met uitstel en 800 euro boete voor het aanzetten tot haat of geweld. “Je hebt goede en slechte joden maar de beste jood is nog altijd een dode jood!”, had hij op 16 april op zijn Facebookprofiel gepost.

Nico Volckeryck van NSZ Antwerpen had de politie op de hoogte gebracht van het bericht, waarin hijzelf en N-VA-Kamerlid Michaël Freilich getagd werden. Facebook had het intussen al zelf verwijderd. Aarab gaf toe dat hij het bericht geplaatst had, maar ontkende dat hij kwade bedoelingen had.

Aanleiding was volgens hem de aanwezigheid van Volckeryck op een pro-Oekraïens protest. Aarab was verontwaardigd dat Volckeryck daar wél aanwezig was, terwijl deze hem in 2014 nog gevraagd had om het conflict in het Midden-Oosten niet naar Antwerpen te brengen, nadat hij een uitspraak had gedaan waarmee hij de Joodse gemeenschap had beledigd. Volckeryck had toen bemiddeld tussen hem en Michaël Freilich, die de pers had ingelicht.

Over zijn uitlating op Facebook verklaarde hij dat dit gewoon zijn mening was, dat het puur provocatief was en dat het zeker geen aanzet was geweest om joden te doden. Hij zei dat hij geen problemen had met de Joodse gemeenschap, maar wel met Israël.

De rechtbank tilde zwaar aan de feiten. “Ze getuigen van een totaal gebrek aan respect voor een bepaalde bevolkingsgroep. Dergelijke opruiende berichten zijn niet alleen zeer kwetsend voor de geviseerde gemeenschap, maar zetten ook mensen met een diverse herkomst tegen elkaar op en hebben een destructieve impact op de leefbaarheid in onze samenleving.”

Niet aan zijn proefstuk toe

Zoals eerder al aangehaald was het toenmalige districtsraadslid ook in 2014 al in opspraak gekomen door een antisemitische uitspraak. “Volgens mij hebben de Duitsers destijds met opzet niet alle joden omgebracht, zodat wij nu wel beseffen waarom hij (Hitler, red.) de joden aan het uitroeien was”, schreef hij toen op Facebook. Hij verklaarde toen dat hij uiting wilde geven aan zijn woede over wat Israël uitvoert in Gaza. Aarab verontschuldigde zich, maar trok daar volgens de rechtbank geen lessen uit en toonde weinig schuldinzicht. Hij werd veroordeeld tot een celstraf met uitstel en een effectieve boete.

Aarab nam vorig jaar ontslag als districtsraadslid en stapte ook uit de partij nadat aan het licht kwam dat hij in een Facebookpost een vergelijking maakte tussen de Israëlische vlag en de nazivlag.