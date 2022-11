Alleen als ze haar mond opendoet, mag Lahbib naar WK in Qatar. Toch is er kritiek: “We zouden beter eerst hier de mensenrechten respecteren”

Onze regering zal al de eerste ronde van het WK voetbal aanwezig zijn in Qatar. Minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) gaat er één match bijwonen van de Rode Duivels. Qatar is duidelijk té belangrijk om het als enige links te laten liggen. Maar Lahbib moet er van haar coalitiepartners wel duidelijk maken dat we de arbeidsvoorwaarden en schending van de mensenrechten niet aanvaarden. “We zouden beter eerst hier de mensenrechten respecteren”, reageert de Liga van de Mensenrechten.