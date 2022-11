Oekraïne lust Russisch aanbod tot gesprekken niet: “Dit is nieuw rookgordijn”

“Russische functionarissen beginnen gespreksaanbiedingen telkens wanneer de Russische troepen nederlagen lijden op het slagveld”, aldus de woordvoerder van het Oekraïense ministerie van Buitenlandse Zaken Oleh Nikolenko. Met het nieuwe aanbod tot dialoog wil Rusland enkel tijd winnen om de troepen te reorganiseren en te versterken en om vervolgens “nieuwe agressiegolven” te lanceren, aldus de woordvoerder.

Maria Zacharova, de woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken, had eerder op de dag gezegd dat Rusland bereid was tot gesprekken “op basis van de huidige realiteit”, of hoe de frontlinie er momenteel uitziet. “We zijn nog steeds bereid tot gesprekken, we hebben ze nooit geweigerd”, zei ze. Kort daarvoor had de Russische minister van Defensie Sergej Sjojgoe de terugtrekking van de Russische soldaten bevolen uit Cherson.

Kiev wees al verschillende aanbiedingen van Moskou tot onderhandelingen van de hand. Oekraïne wil namelijk dat Rusland zijn troepen uit het land terugtrekt, ook uit het illegaal geannexeerde schiereiland de Krim.