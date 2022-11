Veel fouter dan 50 jaar geleden, toch wordt pornofilm ‘Deep throat’ opnieuw vertoond in ons land: “Dit kan niet dienen als entertainment”

De succesvolle pornofilm Deep throat is vijftig jaar oud, maar blijft voor controverse zorgen. Ter ere van het jubileum tonen enkele cinema’s in ons land de gerestaureerde versie, ook al vertelde hoofdrolspeelster Linda Lovelace jaren na de opnames dat iedereen die naar de film kijkt eigenlijk getuige is van haar verkrachting. Voor kunstfilosoof Hans Maes is het duidelijk: “Programmatoren zouden de vertoningen beter schrappen.” Al is niet iedereen het daarmee eens.