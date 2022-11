Je wordt in het ziekenhuis straks niet meer verzorgd door een ‘gewone’ verpleger

Zo’n 61.000 van de 148.000 verpleegkundigen hebben een graduaatsopleiding van drie jaar gedaan, de zogenaamde HBO5. Zij zijn vaak actief in de thuisverpleging of de ouderenzorg en zijn meer met verzorgende taken bezig dan hun collega’s met een vierjarige opleiding, die meer medische handelingen stellen.

Europa stelde ons land echter in gebreke omdat de HBO5-opleiding niet aan de voorwaarden voldoet. Voor minister Vandenbroucke de aanleiding om voor de twee groepen verpleegkundigen een ander profiel en statuut te voorzien. De ministerraad zet daarvoor vandaag het licht op groen.

Welke concrete gevolgen de hervorming zal hebben, is nog niet helemaal duidelijk. De komende weken wordt beslist welke handelingen de twee groepen mogen stellen. Dat ze andere taken en verantwoordelijkheden krijgen, staat wel vast. Bedoeling is dat de basisverpleegkundigen voor minder complexe taken autonoom kunnen werken – zoals in woonzorgcentra of de thuisverpleging – en voor complexere handelingen in een zorgteam werken. Of dat ook tot een andere verloning zal leiden, zal ook later moeten blijken.

Voor wie nu al verpleegkundige is of de studies al heeft aangevat, verandert er niets, benadrukt Vandenbroucke. (fem)