Techreuzen kondigen massa-ontslagen aan: is er een nieuwe techbubbel gebarsten? En wat zijn de gevolgen?

CEO Mark Zuckerberg kondigde het woensdag schoorvoetend aan: Meta zal het binnenkort met 11.000 medewerkers minder doen. Meer dan één op de acht werknemers verliezen hun baan. Het is na een ontslagronde bij Twitter en bij Snapchat en een aanwervingsstop bij Amazon en Alphabet de zoveelste techreus die knipt in het personeelsbestand. Is er een techbubbel doorprikt, of is dit het begin van een ontslaggolf die ook andere sectoren overspoelt? Een beetje van allebei, zeggen economen.