Joe Biden: “Ik ben van plan om opnieuw op te komen”

Doelstelling van zijn poging om opnieuw op te komen: zichzelf opvolgen, en “de MAGA-Republikeinen uit de regering houden”. Een verwijzing naar de afkorting waar Donald Trump campagne mee voerde - kort voor “Make America Great Again”.

Biden had de pers bij elkaar geroepen om te vertellen hoe hij keek naar de verkiezingen die halfweg zijn ambtstermijn plaatsvonden. Dat hij er altijd al gerust in was en dat de verkiezingen beter uitdraaien dan ooit in de voorbije veertig jaar, was de boodschap. “De rode vloedgolf is er niet gekomen.”

De president noemde het een “goede dag voor de democratie” in de Verenigde Staten. “Onze democratie is de afgelopen jaren op de proef gesteld, maar het Amerikaanse volk heeft met zijn stem opnieuw bewezen dat een democratie is wie we zijn”, zei Biden, er nog aan toevoegend dat er geen noemenswaardige incidenten waren.

De Democratische leider gaf voorts mee “bereid” te zijn “om met de Republikeinse oppositie samen te werken” en open te staan voor “alle goede ideeën”. De verantwoordelijken van de oppositie zullen binnenkort worden uitgenodigd op het Witte Huis, klonk het.

Beslissing hangt niet af van Trump

Tijdens de vragenronde ging het over de plannen van Donald Trump, die eerder aankondigde dat hij zich “zeer, zeer, zeer waarschijnlijk” opnieuw kandidaat zal stellen om president te worden. “Mijn beslissing hangt niet af van die van mijn voorganger”, zei Biden in respons. “We hebben de intentie om opnieuw op te komen, maar ik wil het ook nog rustig met mijn vrouw Jill kunnen bespreken. Het is een familiebeslissing. Ik ben het van plan, maar we gaan het eerst nog bediscussiëren.”

Hij zal het wellicht pas volgend jaar officieel aankondigen, zei hij nog.