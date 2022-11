Cryptoplatform Binance neemt rivaal FTX.com dan toch niet over

Het cryptoplatform Binance, dat dinsdag nog had aangekondigd zijn in moeilijkheden verkerende rivaal FTX.com te willen overnemen, heeft woensdag laten weten dat het zich terugtrekt uit de deal.

Na een audit van de activiteiten van FTX “hebben we besloten om niet door te gaan met de overname van FTX.com”, klonk het in een tweet.

Het platform voor de handel in cryptomunten vermeldt ook de berichten in de pers over het wanbeheer door FTX van fondsen van klanten en het onderzoek dat werd ingesteld door de Amerikaanse autoriteiten. “Aanvankelijk was het onze hoop dat we FTX-klanten konden helpen liquiditeit te verschaffen, maar de problemen liggen buiten onze controle of mogelijkheid om te helpen”, aldus Binance.

De toekomst van FTX.com is nu onzeker.

FTX kampte deze week plotseling met liquiditeitsproblemen en sloot daarop een deal met concurrent Binance om te worden overgenomen. Dat was opmerkelijk omdat Binance zelf had bijgedragen aan de ondergang van FTX.