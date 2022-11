Kunstcollectie Paul Allen levert recordbedrag van 1 miljard op

De kunstcollectie van de in 2018 overleden Microsoft-oprichter Paul Allen heeft woensdag op een veiling meer dan 1 miljard dollar (ruim 1 miljard euro) opgeleverd. Nooit eerder leverde één veiling zoveel op, schrijft The New York Times. Veilinghuis Christie’s verwachtte al dat de 150 kunstwerken samen zo’n 1 miljard dollar op zouden leveren.