Meer dan 100.000 Russische soldaten gedood of gewond geraakt in Oekraïne, volgens VS

Sinds de start van de Russische inval in Oekraïne zijn al meer dan 100.000 Russische militairen gedood of gewond geraakt. Dat heeft de Amerikaanse stafchef, generaal Mark Milley, gezegd tijdens een toespraak voor de New York Economic Club. Hij voegde er aan toe dat de balans aan Oekraïense zijde wellicht van dezelfde orde is.